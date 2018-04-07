Футболисты «Кардиффа» не реализовали два пенальти в компенсированное время и проиграли матч Чемпионшипа

«Вулверхэмптон» одержал гостевую победу над «Кардиффом» в матче 41-го тура Чемпионшипа, второго по силе дивизиона первенства Англии по футболу. «Кардифф» в компенсированное время имел два шанса сравнять счёт. Однако на 94-й и на 96-й минуте хозяева не смогли реализовать пенальти. Сначала Гари Мэдин пробил во вратаря, а затем Дэвид Хойлетт попал в перекладину. Ранее команда «Гренобль», выступающая в третьем по силе дивизионе чемпионата Франции, шесть раз подряд не смогла реализовать пенальти в текущем сезоне.