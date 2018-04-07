Историческое дерби Манчестера: «Сити» попытается оформить чемпионство в матче с «Юнайтед»

Стадион: «Этихад» (Манчестер)

Начало матча: 19:30 Арбитр: Мартин Аткинсон

Субботняя программа 33-го тура английской Премьер-Лиги закроется центральным противостоянием, возможно, не только предстоящего уик-энда, но и всего сезона. «Манчестер Сити» в родных стенах схлестнется со своим принципиальнейшим оппонентом «Манчестер Юнайтед». И все бы выглядело достаточно буднично, если не учитывать тот факт, что «горожане» в случае победы над соседями по городу де-юре оформят чемпионство. Перед очной дуэлью разрыв между командами в турнирной таблице равен 16 пунктам и это за семь матчей до окончания сезона. Отсюда путем несложных арифметических исчислений можно прийти к выводу, что набранные три очка гарантируют «голубым» пятый чемпионский титул.

Любопытно, что еще никогда в истории АПЛ ни один клуб не примерял золотые медали настолько рано. Действительно, команда Пепа Гвардиолы проводит исключительно фантастический сезон. В 31 поединке чемпионата «горожане» потерпели всего одно поражение и помимо этого только три раза позволили сопернику отобрать у себя очки. Но вместе с восторженной игрой и безупречной статистикой есть обстоятельство, которое грузом висит на футболистах «Сити». Дело все в том, что посреди недели «голубые» были беспощадно разбиты все тем же старым обидчиком «Ливерпулем» в рамках первого четвертьфинального матча Лиги Чемпионов, поэтому психологическое, впрочем, как и физическое состояние игроков, мягко говоря, не самое лучшее. Будут ли футболисты ребята Гвардиолы думать об ответке с мерсисайдцами или целиком и полностью сосредоточатся на решающем дерби сезона — тот еще вопрос. Как признался на предматчевой пресс-конференции Моуринью, для его команды главной задачей является сохранение второго места, поэтому легко «горожанам» точно не будет. Тем более, что уже вернулись в строй Фил Джонс , Андер Эррера и Маркос Рохо , которые могут помочь команде после продолжительного отсутствия.

Интересные факты противостояния «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед»:

"Красные дьяволы" проиграли в восьми из последних 13 манчестерских дерби. Ранее для того, чтобы восемь раз обыграть «Юнайтед» «горожанам» понадобилось 49 матчей.

"Манчестер Сити" трижды брал верх над «Манчестер Юнайтед» в обоих встречах сезона в рамках Премьер-Лиги. Лучше статистика только у «Ливерпулям — четыре раза.

»Манчестер Юнайтед" выиграл лишь одну из десяти последних выездных встреч против команд из «большой шестерки», ни разу не забив в восьми из них.

История личных противостояний Пепа Гвардиолы и Жозе Моуринью насчитывает 21 схватку, девять из которых завершились в пользу каталонского специалиста.

Ориентировочные составы на игру:

Ман Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф, Де Брюйне, Фернандиньо, Давид Силва, Стерлинг, Сане, Агуэро

Ман Юнайтед: Де Хеа, Валенсия, Байи, Смоллинг, Янг, Матич, Погба, Мата, Лингард, Санчес, Лукаку

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»:

Без сомнений, «Манчестер Сити» является фаворитом предстоящего сражения. Хотя коэффициент 1.8 в пользу «горожан» говорит о том, что чересчур уверенными в их победе все же быть не стоит. Виктория «Манчестер Юнайтед» в среднем оценивается в 4.5.