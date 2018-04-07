Валерий Газзаев: «Арсенал» просто разрывал оборону ЦСКА" 

Знаменитый тренер, обладатель Кубка УЕФА, сейчас депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев в интервью «СЭ» высказал мнение по поводу разгромного поражения ЦСКА от «Арсенала» (1:4) в первом четвертьфинале Лиги Европы.
— Сейчас на Игнашевича и Березуцких обрушилась критика, многие опять стали вспоминать про то, сколько им лет. Но дело вообще не в возрасте! — уверен Газзаев. — Их троих оставили на растерзание. Просто разрывали. Соперники слева врываются, справа врываются, по центру врываются — и никто их не сопровождает. Что ты здесь можешь сделать?! В обороне — проходной двор. Да один только Рэмси постоянно получал мяч, будучи совершенно свободным, забил два гола и мог еще несколько. (Дмитрий СИМОНОВ)
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