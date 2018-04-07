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Валерий Газзаев: «Это еще хорошо, что в итоге ЦСКА пропустил всего четыре гола от „Арсенала“
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Валерий Газзаев: «Это еще хорошо, что в итоге ЦСКА пропустил всего четыре гола от „Арсенала“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Знаменитый тренер, обладатель Кубка УЕФА, сейчас депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев в интервью «СЭ» высказал мнение по поводу разгромного поражения ЦСКА от «Арсенала» (1:4) в первом четвертьфинале Лиги Европы.
— Это еще хорошо, что в итоге пропустили всего четыре, — считает Газзаев. — Хотя по игре могли еще пять… И шансов на успех перед вторым матчем остается немного. Нужно совершить чудо, чтобы забить три безответных мяча «Арсеналу» в Москве. Что ж, будем в это верить!
Сейчас многие говорят про разницу в индивидуальном мастерстве футболистов двух команд — но лично я убежден, что матч был проигран прежде всего тактически. (Дмитрий СИМОНОВ)
Полностью интервью Газзаева
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