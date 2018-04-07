Валерий Газзаев: «Это еще хорошо, что в итоге ЦСКА пропустил всего четыре гола от „Арсенала“

— Это еще хорошо, что в итоге пропустили всего четыре, — считает Газзаев. — Хотя по игре могли еще пять… И шансов на успех перед вторым матчем остается немного. Нужно совершить чудо, чтобы забить три безответных мяча «Арсеналу» в Москве. Что ж, будем в это верить!

Сейчас многие говорят про разницу в индивидуальном мастерстве футболистов двух команд — но лично я убежден, что матч был проигран прежде всего тактически. ( Дмитрий СИМОНОВ

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