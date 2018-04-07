Валерий Газзаев: «Разочарован рядом ошибок, допущенных ЦСКА на таком уровне» 

Знаменитый тренер, обладатель Кубка УЕФА, сейчас депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев в интервью «СЭ» высказал мнение по поводу разгромного поражения ЦСКА от «Арсенала» (1:4) в первом четвертьфинале Лиги Европы.
— Я сильно разочарован рядом ошибок, допущенных на таком уровне, — признал Газзаев. — Считаю, что налицо не только тактическая ошибка в построении игры в конкретном матче, но и стратегическая — то есть ошибка в выборе СТРАТЕГИИ на двухматчевое противостояние. Надо было стратегически выстроить тактику первого и второго матча.
Вот смотрите. Было понятно, что «Арсенал» дома будет атаковать и владеть преимуществом. В первом из двух матчей ни в коем случае нельзя было ввязываться в активный обмен атаками! Следовало максимально строго действовать в обороне и использовать контратаки. Да только Вернблум никогда не убежит, а вот Муса — может. (Дмитрий СИМОНОВ)
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