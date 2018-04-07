Валерий Газзаев: «Вернблум играл в атаке. Однако это лондонский „Арсенал“, а не тульский»

— На мой взгляд, на матч надо было выходить с двумя центральными полузащитниками оборонительного плана, — считает Газзаев. — Одним из них непременно должен был стать Вернблум. Его самые сильные качества проявляются именно в зоне опорного полузащитника. Но Понтус против «Арсенала» действовал в атаке.

Однако это лондонский «Арсенал», а не тульский. В РФПЛ такое работает, но в Европе против столь сильного соперника выглядит, уж извините, просто смешно. ( Дмитрий СИМОНОВ

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