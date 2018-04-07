Ещё
Валерий Газзаев: «Вернблум играл в атаке. Однако это лондонский „Арсенал“, а не тульский»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Валерий Газзаев: «Вернблум играл в атаке. Однако это лондонский „Арсенал“, а не тульский» 

Спорт-Экспресс 45 минут назад
Знаменитый тренер, обладатель Кубка УЕФА, сейчас депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев в интервью «СЭ» высказал мнение по поводу разгромного поражения ЦСКА от «Арсенала» (1:4) в первом четвертьфинале Лиги Европы.
— На мой взгляд, на матч надо было выходить с двумя центральными полузащитниками оборонительного плана, — считает Газзаев. — Одним из них непременно должен был стать Вернблум. Его самые сильные качества проявляются именно в зоне опорного полузащитника. Но Понтус против «Арсенала» действовал в атаке.
Однако это лондонский «Арсенал», а не тульский. В РФПЛ такое работает, но в Европе против столь сильного соперника выглядит, уж извините, просто смешно. (Дмитрий СИМОНОВ)
Полностью интервью Газзаева
Спорт-Экспресс: последние новости
СМИ: Аллегри уйдет из "Ювентуса", его заменит Анчелотти Александр Овечкин: "Спасибо моим родителям, что воспитали во мне трудолюбие и упорство!" Олег Браташ: "Желание было. Эмоции где-то помешали реализовывать моменты"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал в семье Плющенко: сын рассказал о наказаниях19
Ягудин с женой попали в больницу26
Макгрегор освобожден из-под стражи3
Знарок прокомментировал поражение от ЦСКА
Скончался Александр Курлович16
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение