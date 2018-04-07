Валерий Газзаев: «Вернблум играл в атаке. Однако это лондонский „Арсенал“, а не тульский» 

Знаменитый тренер, обладатель Кубка УЕФА, сейчас депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев в интервью «СЭ» высказал мнение по поводу разгромного поражения ЦСКА от «Арсенала» (1:4) в первом четвертьфинале Лиги Европы.
— На мой взгляд, на матч надо было выходить с двумя центральными полузащитниками оборонительного плана, — считает Газзаев. — Одним из них непременно должен был стать Вернблум. Его самые сильные качества проявляются именно в зоне опорного полузащитника. Но Понтус против «Арсенала» действовал в атаке.
Однако это лондонский «Арсенал», а не тульский. В РФПЛ такое работает, но в Европе против столь сильного соперника выглядит, уж извините, просто смешно. (Дмитрий СИМОНОВ)
Полностью интервью Газзаева