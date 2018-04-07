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«Я заметил, что играю так, чтобы меня не критиковали». LuckeRRR об уходе из BIG
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«Я заметил, что играю так, чтобы меня не критиковали». LuckeRRR об уходе из BIG 

CyberSport.ru 29 минут назад
Фото: CyberSport.ru
Нильс luckeRRR Ясиек прокомментировал решение BIG не включать его в основной состав после окончания испытательного срока. По его словам, последнее слово осталось за ним, а не за организацией. Игрока не устроило отношение коллектива и атмосфера.
Mid.tv  Перевод поста на TwitLonger:
«Этим заявлением я хочу уточнить, что я сам принял решение оставить BIG. Я перестал наслаждаться игрой, и я думаю, что для меня и BIG будет лучше, если я уйду из этого состава.
Примерно через две недели я уже начал очень печально и неуверенно играть за эту команду. Критика часто звучала неуместно для меня и действительно сильно влияла на мою уверенность. Поэтому мне было тяжело получать удовольствие во время и после тренировок.
Я также не мог почувствовать командный дух, который считаю очень важным фактором; казалось, что мой уровень ниже, чем у других, и что они смотрят на меня сверху вниз. Несколько недель спустя я заметил, что больше не играю ради победы. Вместо этого я играл, так чтобы меня не критиковали. Я думаю, так общаться с новичком было нечестно.
Но момент, когда я на 100% решил уйти, настал в матче с SK Gaming: была ситуация, когда противник был за дымом, и я предложил проскочить через него, но продержал «флешку» в руке на секунду дольше, чем следовало, поэтому погиб. За моей смертью последовал размен, и вскоре мы выиграли раунд. Я хотел дать кулачки и сказать «хорошая работа, парни», или что-то в этом роде, но вместо этого кто-то громко кричал прямо мне в лицо. В этот момент я понял, что BIG — не самая подходящая команда для меня.
После WESG я предложил по-прежнему играть и готовиться к плей-офф ESEA MDL, но команда решила иначе.
Возможно, не было атмосферы, в которой новичок мог бы учиться и получать удовольствие от игры в одно и то же время. Но я не могу отказаться от семьи, друзей и образования, чтобы заниматься чем-то, что не приносит удовольствия. Я очень хочу, чтобы BIG нашла игрока, который полностью вписывается в команду, и я надеюсь, что она достигнет успеха и своих целей с новым составом».
3 апреля стало известно, что Никола LEGIJA Нинич временно заменит luckeRRR в составе. Он будет выступать за BIG, пока команда не найдет нового снайпера.
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