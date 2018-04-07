Ещё
Президент «Спортинга» отстранил Думбия и еще 18 футболистов после поражения в ЛЕ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Президент «Спортинга» отстранил Думбия и еще 18 футболистов после поражения в ЛЕ 

Советский спорт 1 час назад
По информации издания, после первого матча 1/4 финала Лиги Европы с «Атлетико» (0:2) Карвалью жестко раскритиковал футболистов, с чем игроки не согласились, высказав свое недовольство через социальные сети.
На что президент «львов» заявил, что все 19 игроков, выразивших свой протест, будут немедленно отстранены и понесут дисциплинарное наказание.
Помимо Думбия, в список отстраненных вошел голкипер сборной Португалии Руй Патрисиу и экс-защитник мадридского «Реала» Фабиу Коэнтрау.
Таким образом, в воскресенье, 8 апреля в матче чемпионата Португалии против «Пасуш де Феррейра» вероятнее всего сыграют футболисты второй команды.
Напомним, ответная встреча Лиги Европы состоится в следующий четверг, 12 апреля и пройдет на поле стадиона «Жозе Алваладе» в Лиссабоне.
Советский спорт: последние новости
Кими Райкконен: В начале уик-энда важно собрать как можно больше полезных данных Анчелотти может сменить Аллегри в «Ювентусе» Комбаров вернулся в общую группу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов о ситуации вокруг его боя: это сумасшествие3
Скандал в семье Плющенко: сын рассказал о наказаниях19
Ягудин с женой попали в больницу26
Макгрегор освобожден из-под стражи4
Россиянам разрешили принимать допинг29
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение