Президент «Спортинга» отстранил Думбия и еще 18 футболистов после поражения в ЛЕ

По информации издания, после первого матча 1/4 финала Лиги Европы с «Атлетико» (0:2) Карвалью жестко раскритиковал футболистов, с чем игроки не согласились, высказав свое недовольство через социальные сети.

На что президент «львов» заявил, что все 19 игроков, выразивших свой протест, будут немедленно отстранены и понесут дисциплинарное наказание.

Помимо Думбия, в список отстраненных вошел голкипер сборной Португалии Руй Патрисиу и экс-защитник мадридского «Реала» Фабиу Коэнтрау.

Таким образом, в воскресенье, 8 апреля в матче чемпионата Португалии против «Пасуш де Феррейра» вероятнее всего сыграют футболисты второй команды.

Напомним, ответная встреча Лиги Европы состоится в следующий четверг, 12 апреля и пройдет на поле стадиона «Жозе Алваладе» в Лиссабоне.