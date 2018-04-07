Оренбург — Химки: прогноз на победу гостей

Результаты двух крайних туров повысили интригу среди лидеров ФНЛ. На два места, дающих право на РФПЛ, претендуют три клуба. Учитывая, что остаётся играть семь туров, то каждое очко может стать решающим.

Химки

"Химки" в четырёх последних матчах одержали всего одну победу. Потеря девяти очков стоила «горожанам» безопасного положения в середине турнирной таблицы. Фактическое двенадцатое место осталось за химчанами, но отрыв от зоны вылета составляет четыре балла. Учитывая, что сегодня подопечным Юрия Красножана играть с лидерами, то их положение может стать ещё более шатким.

Оренбург

Три тура назад «Оренбург» уступил «Лучу-Энергии», повысив в разы интригу в ФНЛ. Однако неудачи «Енисея», ничья в поединке с «Крыльями Советов» ещё больше подогрели интерес к оставшейся части второго по значимости турнира России. В крайнем туре команда Владимира Федотова отправила три безответных мяча в ворота «Томи». Терехов, Сутормин и Ойеволе стали авторами голов. «Оренбург» стремится попасть в РФПЛ, закрепляя своё желание финансовой стороной вопроса. Поэтому соперники в лице «Химок» не должны у них вызывать проблем.

Где смотреть матч

Игра «Химки» — «Оренбург» состоится 07.04.2018, в 15:00. Прямая трансляция матча доступна на портале LiveResult, текстовая трансляция.

Статистика личных встреч

"Химки" — «Оренбург»: +2=0-2. Разница мячей: 6:10.

В матче первого круга «Оренбург» одолел «Химки» со счётом 5:2.

Интересные факты

— «Оренбург» не проигрывает и не пропускает на протяжении трёх туров подряд: две победы и ничья.

— В четырёх последних турах «Химки» набрали всего три очка.

— В четырёх очных встречах команды забивали в ворота друг друга в сумме не менее трёх мячей.

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

"Оренбург" и «Химки» всегда между собой играли результативно. Вряд ли станет исключением предстоящая встреча, поэтому можно ставить на ТБ 2,5 — 1,8. Кроме того, подопечные Владимира Федотова обладают всеми составляющими для повышения в классе, поэтому не должны испытать проблем в поединке против скромных «Химок», П2-1,55.

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