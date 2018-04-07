Ещё
Оренбург — Химки: прогноз на победу гостей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Оренбург — Химки: прогноз на победу гостей 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Результаты двух крайних туров повысили интригу среди лидеров ФНЛ. На два места, дающих право на РФПЛ, претендуют три клуба. Учитывая, что остаётся играть семь туров, то каждое очко может стать решающим.
Химки
"Химки" в четырёх последних матчах одержали всего одну победу. Потеря девяти очков стоила «горожанам» безопасного положения в середине турнирной таблицы. Фактическое двенадцатое место осталось за химчанами, но отрыв от зоны вылета составляет четыре балла. Учитывая, что сегодня подопечным Юрия Красножана играть с лидерами, то их положение может стать ещё более шатким.
Оренбург
Три тура назад «Оренбург» уступил «Лучу-Энергии», повысив в разы интригу в ФНЛ. Однако неудачи «Енисея», ничья в поединке с «Крыльями Советов» ещё больше подогрели интерес к оставшейся части второго по значимости турнира России. В крайнем туре команда Владимира Федотова отправила три безответных мяча в ворота «Томи». Терехов, Сутормин и Ойеволе стали авторами голов. «Оренбург» стремится попасть в РФПЛ, закрепляя своё желание финансовой стороной вопроса. Поэтому соперники в лице «Химок» не должны у них вызывать проблем.
Где смотреть матч
Игра «Химки» — «Оренбург» состоится 07.04.2018, в 15:00. Прямая трансляция матча доступна на портале LiveResult, текстовая трансляция.
Статистика личных встреч
"Химки" — «Оренбург»: +2=0-2. Разница мячей: 6:10.
В матче первого круга «Оренбург» одолел «Химки» со счётом 5:2.
Интересные факты
— «Оренбург» не проигрывает и не пропускает на протяжении трёх туров подряд: две победы и ничья.
— В четырёх последних турах «Химки» набрали всего три очка.
— В четырёх очных встречах команды забивали в ворота друг друга в сумме не менее трёх мячей.
Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"
"Оренбург" и «Химки» всегда между собой играли результативно. Вряд ли станет исключением предстоящая встреча, поэтому можно ставить на ТБ 2,5 — 1,8. Кроме того, подопечные Владимира Федотова обладают всеми составляющими для повышения в классе, поэтому не должны испытать проблем в поединке против скромных «Химок», П2-1,55.
Ваш прогноз
Константин Лицин
Евро-футбол.Ру: последние новости
Аугсбург - Бавария: прогноз на чемпионский титул мюнхенцев Дель Пьеро поделился своими планами на будущее Эвертон - Ливерпуль: прогноз на мерсисайдское дерби
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов о ситуации вокруг его боя: это сумасшествие3
Скандал в семье Плющенко: сын рассказал о наказаниях19
Ягудин с женой попали в больницу26
Макгрегор освобожден из-под стражи4
Россиянам разрешили принимать допинг29
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение