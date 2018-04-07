Аугсбург — Бавария: прогноз на чемпионский титул мюнхенцев

«Бавария» готова решить все вопросы по чемпионскому титулу лично. Уже сегодня мюнхенцы могут стать 28-ми кратными чемпионами Германии.

Аугсбург

В крайний игровой день подопечные Мануэля Баума поделили очки с «Байером», а за тур до этого проиграли «Вердеру». «Аугсбург» завершает сезон, играя в своё удовольствие. Команда Мануэля Баума имеет десяти очковый отрыв от еврокубковой и зоны вылета. Поэтому имеет полное право доигрывать чемпионат. Однако в этом туре «Аугсбург» в любом случае будет в центре внимания. Это не зависит от того, помогут или помешают они «Баварии» с чемпионским титулом.

Бавария

Поражение от «РБ Лейпцига» два тура назад взбодрило мюнхенский коллектив. Пробуждение «Баварии» оказалось не на руку дортмундской «Боруссии», которая испытала на себе всю мощь Мюллера, Левандовски, Рибери и их партнёров, находящихся в отменной форме и запредельном настрое. Пять пропущенных мячей за 45 минут игрового времени поставили «шмелей» в унылое положение. Оформленный Левандовски хет-трик за три минуты до конца основного времени, сыграл злую шутку с самой «Баварией». На неделе подопечные Юппа Хайнкеса вышли на игру Лиги Чемпионов против «Севильи» в расслабленных кондициях. Это признали после матча и сами игроки. Однако баварцам удалось исправить положение, одержав победу в гостевой встрече 2:1.

Где смотреть матч

Прямая трансляция матча «Аугсбург» — «Бавария» пройдёт на канале «Матч! ТВ», 07.04.2018 в 16:30. Если вы не можете посмотреть игру, то на помощь придёт текстовая трансляция, которую организовывает портал LiveResult.

Статистика личных встреч

"Аугсбург" — «Бавария»: +3=0-14. Разница мячей: 10:41.

В личных встречах полное преимущество на стороне «Баварии». В матче первого круга они были сильнее 3:0. В прошлом сезоне мюнхенцы победили в двух встречах с разницей мячей 9:1.

Интересные факты

— «Бавария» не проигрывала в «Бундеслиге» на протяжении 13 туров, лишь раз за это время сыграв вничью, до позапрошлого тура.

— Левандовски лишь в одном туре не забил на «Альянц-Арене» в этом сезоне в рамках Бундеслиги.

— Левандовски забил 26 мячей за 28 туров Бундеслиги.

— «Бавария» в этом туре может оформить чемпионский титул. Для этого им необходимо победить. Возможен вариант и при поражении «Баварии», но в таком случае «Шальке 04» должен не выиграть у «Гамбурга».

— «Аугсбург» последний раз побеждал «Баварию» в Бундеслиге 9 мая 2015 года (1:0).

Прогноз на матч от "Евро-Футбол.ру"

Настало время для «Баварии» ставить «точку в сезоне», обливаться пивом и готовиться к ответной игре Лиги Чемпионов против «Севильи». Поэтому смел ставим, П2 — 1,47.

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