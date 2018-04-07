Георгий Джикия: «Не мог предположить, что обо мне будут все говорить»

Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия в интервью «СЭ» заявил, что не ожидал, что станет самым обсуждаемым игроком страны. Кроме того, Джикия отметил, что сразу нашел взаимопонимание с игроками «Спартака».

— Вам не кажется фантастикой то, что происходит с вами в последние два года? Еще недавно о Джикии знали болельщики «Амкара» и ваши друзья, а сейчас вы едва ли не самый обсуждаемый футболист России и незаменимы в сборной.

— Конечно, не мог предположить, что все так сложится. Я этого очень хотел, и получилось так, как получилось. А что касается незаменимости, то все решает тренерский штаб. Мое дело — профессионально относится к своему делу и давать результат. И тем, что сегодня имею, очень доволен и очень это ценю.

— В «Спартаке» вы моментально стали своими. Вообще никаких сложностей не возникло?

— С первых минут меня очень хорошо приняли ребята и тренеры. У меня даже мыслей никаких не появилось, что могу быть одиноким или еще что-то такое.

Когда впервые встретился с командой в аэропорту, Джано (Ананидзе — Прим. «СЭ») сразу взял под крыло, и все сложилось отлично. Он все рассказал и показал, что происходит в «Спартаке», поэтому проблем не было ни одной.

Полное интервью Георгия Джикии