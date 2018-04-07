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Федерация прыжков с трамплина рассмотрит возможность работы с иностранными тренерами
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Федерация прыжков с трамплина рассмотрит возможность работы с иностранными тренерами 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России (ФПЛДР) Дмитрий Дубровский прокомментировал ситуацию с контрактами с иностранными тренерами в российской команде. По его словам, срок соглашений со специалистами из Словении и Чехии истек.
"Есть ли средства на продление соглашений с иностранными специалистами? Я думаю, с этим проблем не будет — наш попечитель остается с нами. Есть возможность привлечения иностранных тренеров — мы будем оценивать целесообразность этого.
В предыдущем олимпийском цикле с женской сборной работал словенец Матьяш Триплат. В мужской команде на вторых ролях трудится чех Давит Йирутек. Их четырехлетние контракты закончились. Будем думать и смотреть", — цитирует Дубровского газета «Известия».
При этом он отметил, что за время работы иностранных специалистов в сборной России молодые российские тренеры смогли набраться у них необходимого опыта.
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