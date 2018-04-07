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Леандро Паредес: «Победа над „Уфой“ — наш ответ на вопросы болельщиков»
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Леандро Паредес: «Победа над „Уфой“ — наш ответ на вопросы болельщиков» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес в эксклюзивном интервью «СЭ» назвал победу над «Уфой» в матче 24-го тура чемпионата России (2:1) ответом на вопросы болельщиков. Также он добавил, что погодные условия в Уфе были худшими в его карьере.
— Погодные условия в Уфе были худшими в вашей футбольной карьере?
— Абсолютно. Никогда в жизни не видел ничего подобного. Играть было очень сложно, особенно, в первом тайме. К счастью, мы победили — и это самое важное.
— Два ваших навеса принесли «Зениту» первую за четыре месяца победу в чемпионате. Помог эмоциональный заряд после встречи с болельщиками клуба?
— Скорее, это наш ответ на вопросы фанатов. Нам необходимо было выиграть, поле оказалось очень сложным, но мы со всем справились. Такие успехи значительно добавляют уверенности в своих силах, теперь стало гораздо легче. (Егор БЫЧКОВ)
Полностью интервью Паредеса
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