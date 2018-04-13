Баскетбол. Еврокубок. «Дарушшафака» победила в Еврокубке-2017/18

Дэвид Блатт выиграл Еврокубок и лишил краснодарцев Евролиги.

13 апреля 2013 года «Локомотив-Кубань» завоевал Еврокубок. Аккурат пять лет спустя краснодарцы могли бы повторить достижение, но обидно проиграли в первом матче «Дарушшафаке» и использовали право на ошибку. Отнимать это право у турков команде Саши Обрадовича предстояло в непростых условиях — на чужой территории, при чужом психологическом преимуществе, на глазах у чужих болельщиков. Которые, к слову, приготовились праздновать выход в Евролигу ещё перед матчем.

Но сам «Локо» тоже не остался без поддержи. Между Краснодаром и Стамбулом уже давно налажено прямое авиасообщение, да и клуб помог болельщикам с самым важным выездом сезона. В ночь на пятницу 13-е на турецкую землю приземлился целый сектор людей в красно-зелёном, которые, несмотря на очевидное численное превосходство соперников, не собирались отмалчиваться.

Краснодарцы постарались учесть ошибки первого матча: Дмитрий Кулагин вышел в старте и постарался сразу же приклеиться к Скотти Уилбекину , бигменам соперника приходилось проходить все круги Ада на пути к «краске» гостей. Но очень скоро Обрадович убрал Кулагина, отрядив на опеку лидера «Дарушшафаки» ТревораЛэйси, и поменял Фрэнка Элегара , который справлялся в защите, но совсем выпадал из нападения. УБрайанаКвале куда лучше получалось обыгрывать ФурканаАльдемирау чужого кольца, причём он проделывал это на протяжении всей первой половины, а впервые промахнулся уже ближе к перерыву. Всё вроде должно было идти по плану, но были вещи, которые никак не выходили из логики матча в Краснодаре. То есть было понятно, что команда Дэвида Блатта не сможет всегда стрелять из-за дуги с показателями 6/21, но, чтобы почти всегда через руки гостей бросить 8/13… «Локо» получил от «Дарашшафаки» по баззер-битеру в конце каждой из четвертей и ушёл в раздевалку при «-6». Причём это было максимально обидно, потому что за полминуты до этого краснодарцы закончили длинную гонку за соперником и наконец сравняли счёт. Ну и ещё один фактор — Скотти Уилбекин. В Краснодаре защитник турецкой команды был очень хорош, в Стамбуле превратился в небожителя. Из 18 очков, которые хозяева набрали во второй четверти, американец настрелял 12, а всего на его счету к перерыву было 19, перехват и показатель эффективности 20. Нет, сынок, это фантастика…

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» Еврокубка.

В третьей четверти «Локомотив» на полную заработал в защите, видимо, вспомнив, что в турнире весь сезон никто лучше «Локо» не защищался — хозяева паркета на протяжении трёх минут оставались без набранных очков. Проблема была в том, что и сами краснодарцы не могли найти пути к кольцу соперника, а очень скоро пропустили серию попаданий Альдемира и Каммингса, отправившись после этого в непродолжительный ноукдаун. От совсем уж патовой ситуации спас Джо Рэгланд , который на за полторы минуты разразился перехватом и семью очками, заставив Блатта просить тайм-аут и приводить игроков в чувства. Но это не спасло даже от двузначной разницу перед последней четвертью, на которую красно-зелёные вышли с 10-очкоым отставанием.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» Еврокубка.

Так бывает. «Локомотив» на протяжении всего сезона показывал баскетбол, который позволял считать их главными претендентами на титул. Но в самый ответственный момент «Дарушшафака» оказалась сильнее — где-то перебегала, где-то перебросала, где-то просто перетерпела. У такого Блатта, такого Уилбекина и такого зала нельзя отыграть 10 очков в самой главной четверти сезона — это нереально и противоречило бы законами логики. Как им противоречит и 20-матчевый рекорд «Локо», не принесший команде желанного кубка. Но это уже совсем другая история.

«Дарушшафака» защитила добытое преимущество и не позволила красно-зелёным вернуться в Краснодар на решающий матч. Хотя за две минуты до конца казалось, что «Локомотив» всё ещё может дожать.

«Дарушшафака» выбросила из-за дуги 25 раз и попала 10. Во все решающие моменты у турок находилась трёха.

«Дарушшафака» вышла в Евролигу.

А что же «Локо»? кубанцы всё равно сражались до конца и достойно закончили этот еврокубковый год. Теперь у команды Саши Обрадовича есть один путь в главный клубный турнир Старого Света, и он лежит через Единую лигу ВТБ.