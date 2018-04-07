Единая лига ВТБ. «Зенит» обыграл «Локомотив» — 79:78

У «Зенита» и «Локомотива», несмотря на не столь богатую историю встреч, уже накопилось друг к другу достаточно претензий. В позапрошлом году именно поражение от питерцев столкнуло красно-зелёных, мысли которых были только о Евролиге, с «Химками» и, по сути, поставило крест на продолжении «Локомотивом» борьбы во внутреннем чемпионате. В прошлом сезоне краснодарцы выбили «Зенит» из Еврокубка в двух матчах, но следом проиграли в Единой лиге и были обречены на встречу с ЦСКА в полуфинале — тоже своеобразный крест на шансах выйти в Евролигу.

Матч этого сезона, помимо принципиального характера, снова имел турнирную значимость: и те, и другие претендуют на то, чтобы финишировать в регулярном чемпионате на третьей строчке. Это отложит потенциальную встречу с «армейцами» до финала турнира, а значит — при условии побед над остальными соперниками — выведет команду в лучший клубный турнир Старого Света. Конечно, в «остальных соперниках» могут оказаться «Химки», но это уже совсем другая история. Даже футбольный «Зенит», если и отобрал болельщиков у баскетбольного, то незначительно.

Хозяева оглушили «Локо» скоростями с первых же минут. Но это не было сюрпризом: когда встречаются антагонисты, есть две тактики — либо заставлять соперника подстраивать под себя, либо принимать его игру и стараться перещеголять на чужой территории. «Зенит», есть ощущение, просто не умеет играть медленно, и поэтому сине-бело-голубые принялись бегать по паркету, как ужаленные. Это приносило результат — «Локо» физически не успевал в защите, оставлял соперников открытыми, чаще нарушал правила и даже проигрывал подбор. А потом, по инерции, сам же спешил в нападении. Ничего хорошего из этого не выходило, и уже через несколько минут после начала матча питерцы повели восемь очков. Саша Обрадович не мог рассчитывать на Йонаса Мачюлиса , который после подписания в «Локо» не может набрать форму и остался дома, и на Дмитрия Кулагина . Точнее, на Кулагина рассчитывать мог, но лишь в крайнем случае — Дима приболел, и сейчас, в преддверие финала Еврокубка, без особой надобности его стараются не использовать. Но проблему коуч краснодарцев на короткой дистанции всё же решил, поменяв выпадавших из игры в защите Бэбба и Элегара . Питерцы закончили четверть лидерами, но ненадолго — уже во второй дестиминутке «Локо» вынудил хозяев терять мяч (пять раз до перерыва против безошибочной игры красно-зелёных) и подтянул процент попаданий с ближней дистанции. Помощь к «Локомотиву» пришла откуда соперник не ждал — от Станислава Ильницкого, который без единого промаха с девятью очками стал самым результативным игроком первой половины.

Во второй половине у «Локомотива» уже на полную мощь заработало нападение — гости пошли под кольцо, гораздо чаще начали заставлять питерцев нарушать правила. Если за две первых четверти красно-зелёные пробили всего семь штрафных, то за одну только третью десятиминутку вставали на линию десять раз. Особенно усердствовала «скамейка» гостей, которая выиграла у «скамейки» хозяев четверть со счётом 14-0. Фрэнк Элегар на последних секундах четверти и вовсе был бесподобен — сначала перехватил мяч вдали от кольца и отправил Тревора Лэйси на рандеву с кольцом, а затем зачехлил Дрю Гордона в своей «краске».

Но опыт предыдущих встреч «Зенита» и «Локо» подсказывал, что семь очков разницы по такому матчу очень скоро превратятся в тыкву. Катализатором рывка сине-бело-голубых выступил Малькольм Гриффин — за две минуты защитник питерцев сделал два «ассиста», набрал пять очков и заставил соперника заработать на себе фол. И очень быстро одарил собравшийся «Юбилейный» надеждой на победу. Но до неё нужно было сначала дожить и не поседеть. И одни, и вторые сначала за полминуты намазали трёхочковых на несколько четвертей вперёд, а затем подбор Лэйси за семь секунд до конца основного времени и мигом последовавший фол со стороны хозяев поставили американца на линию. Тот попал лишь один раз, и, по идее, Сергей Карасёв после тайм-аута должен был бросать на победу. Сергей промазал. А вот Дрю Гордон — нет.

У «Локо» оставалось ещё 0.3 секунды на ответ, но чуда уже не случилось. «Зенит» выигрывает в принципиальной схватке и обгоняет краснодарцев в турнирной таблице. Пока — временно. Но цена каждой осечки теперь ещё выше.