Саша Обрадович — о поражении от «Дарушшафаки»

Главный тренер «Локо» — о первом поражении в сезоне и о том, как теперь с этим жить в преддверие второго финального матча.

Саша Обрадович и его «Локомотив-Кубань» потерпел первое поражение в Еврокубке, и сразу — в финальной серии. Главный тренер краснодарцев рассказал, как справиться с неудачей, и выразил мнение, что большие команды и больше игроки познаются именно в таких играх.

— Я до сих пор немного шокирован, — начал Обрадович. — Всё было хорошо, мы играли уверенно, а затем несколько неправильных решений в концовке решили судьбу встречи. Считаю, что, учитывая тот уровень игры, который мы показали, мы заслужили сегодня большего. Заслужили победу. Но, в любом случае, мы не планируем опускать голову, будем готовиться к следующей игре. Сейчас нам нужно перестать думать о поражении и настраиваться на второй матч.

— Что пошло не так в том владении, когда ваша команда потеряла мяч и получила трёху? — У нас было три разных опции на то владение, и мы не использовали ни одну из них. Хотели отдать мяч свободному игроку, и даже если такого нет, то можно было ударить мяч об ногу защитнику и снова выбрасывать из аута с новыми пятью секундами на то, чтобы ввести мяч. Сейчас просто об этом рассуждать, тогда это было не так просто. Но сейчас все обсуждают именно то владение, но, на самом деле, были же и другие моменты. И даже после такой потери нужно продолжать играть, а мы вышли на овертайм уже в состоянии шока от концовки основного времени. Фокус уже был на чём-то другом. — Как думаете, вам придётся теперь восстанавливать психологическое здоровье Кулагина? — Придётся восстанавливаться физически, ментально, и это касается не только Кулагина. Нам потребуются от игроков вся их энергия, все их силы во втором матче. Мы знаем, чего ожидать от игры в Стамбуле, и там тоже не будет просто. Но, я думаю, именно после таких игр, как сегодня, игроки становятся лучше.

— Может, Кулагин просто устал в конце? Он же пропустил из-за травмы несколько матчей. — Может быть, да, я бы не стал это исключать. Но причин может быть куда больше, чем одна, две или три. Сейчас сложно это всё анализировать, да и спустя время мы вряд ли узнаем точную причину. — Вы довольны тем, как отзащищались сегодня против Уилбекина? — На протяжении большей части игры мы с ним справлялись, я бы сказал. Уилбекин, конечно, игрок не уровня Еврокубка, тут можно говорить об уровне Евролиги. Ему нужна секунда, чтобы создать себе пространство и — бам! бам! Он забьёт всё. Таких игроков в Еврокубке почти нет. Однако, с ним мы, думаю, справились, защищались неплохо, не пускали подбирать, отсекали, страховали. Но я бы сказал, что мы не справились скорее с Каммингсом, я не совсем доволен, как мы защищались против него. Причём он не делал ничего экстраординарного, мы всё это изучали. Но сегодня он свободно бросал и попадал.

— Сегодня прервалась 20-матчевая победная серия «Локо». Вы как-то говорили, что боитесь её прерывания в самый неподходящий момент… — Первые игры всегда давят на тебя, так было и в предыдущих сериях. Поэтому мы всегда начинали играть с ментальным преимуществом соперника, и всегда выигрывали. Но, знаете, большие команды и большие игроки познаются именно в таких матчах, когда нужно показывать лучшую сторону себя и лучший баскетбол.

— Я знаю, что после таких игр сложно найти слова, но вы же что-то сказали своим игрокам в раздевалке после финального свистка? — Забыть. Просто забыть об этом матче и настраиваться на второй.

— Чего ждёте от выездной игры? — Мы едем туда за победой. — Что нужно для этого? — Нужно в первую очередь настроиться правильно. Сначала нам необходимо хорошо восстановиться, а затем научиться не терять фокус. Посмотрите даже на сегодняшнюю игру, мы вели достаточно, чтобы побеждать, но потеряли концентрацию и упустили матч. Я думал, такое бывает только в научной фантастике. Я бы мог рассказать многое о тактических ошибках, но я бы не хотел этого делать. Кроме того, нужно прибавить в индивидуальной игре некоторых баскетболистов, потому что сегодня некоторые игроки не выполнили то, что должны были выполнить. Планируем это исправить.