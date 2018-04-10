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Тренер «Локомотива-Кубани»: я до сих пор в шоке от произошедшего
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Тренер «Локомотива-Кубани»: я до сих пор в шоке от произошедшего 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубани» Саша Обрадович прокомментировал поражение команды в матче против турецкой «Дарюшшафаке» в первом матче финальной серии Еврокубка по баскетболу. Слова специалиста передает корреспондент "Газеты.Ru".
"Я до сих пор немного в шоке от всего произошедшего. В конце игры мы были уверены в нашей победе, однако череда решений забрала у нас викторию.
На мой взгляд, сегодня мы больше заслуживали победы, однако так не всегда происходит — по справедливости. Впрочем, теперь мы должны сконцентрироваться на ответной игре в Турции — теперь важна именно она", — заявил тренер.
Также Обрадович ответил на вопрос о том, что пошло не так в последнем владении.
"Когда ты не находишь открытого игрока при вводе мяча из-за боковой, ты имеешь шансы потерять мяч. Однако это сейчас так просто анализировать… При этом мы проиграли не лишь в одном этом моменте — далее как минимум был овертайм, в который мы вошли в полном шоке", — отметил он.
Ранее в Российской федерации баскетбола (РФБ) выразили мнение, что «Локомотиву-Кубани» стоит ожидать тяжелого матча в финале Еврокубка.
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