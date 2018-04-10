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Тренер ПБК «Локомотив-Кубань»: нахожусь в шоке от поражения от «Дарюшшафаки»
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Тренер ПБК «Локомотив-Кубань»: нахожусь в шоке от поражения от «Дарюшшафаки» 

Р-Спорт 18 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубани» Саша Обрадович заявил, что находится в шоке от поражения в первом матче финальной серии Кубка Европы с турецкой «Дарюшшафакой», так как результат игры был, с его точки зрения, несправедлив.
Встреча «Локомотив-Кубань» — «Дарюшшафака» прошла во вторник в Краснодаре и завершилась в овертайме победой гостей со счетом 81:78. Это поражение стало для российской команды первым в нынешнем розыгрыше Кубка Европы.
"Все еще нахожусь в шоке после этого поражения, как и все мы. Я считаю, что серия нескольких решений стоила нам сегодня победы. Мы сегодня ее заслужили, но не всегда бывает по справедливости. Сейчас мы должны думать о втором матче, в котором нам нужно проявить характер и победить", — приводит слова Обрадовича официальный сайт «Локомотива-Кубани».
Второй матч серии до двух побед пройдет 13 апреля в Стамбуле.
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