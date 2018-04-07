Георгий Джикия: «Играть против Дзюбы и Смолова очень тяжело» 

Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия в интервью «СЭ» заявил, против каких форвардов ему тяжело играть. Джикия выделил Артема Дзюбу и Федора Смолова.
— У вас есть нелюбимый форвард?
— Не скажу, что не любимый, но есть такие, против которых тяжело. Они неприятны как нападающие, но не как люди.
— Так кто же это?
— Очень сложно против Дзюбы, Смолова.
— А против Салаха?
— Мы с ним не так часто встречаемся. К счастью, наверное (смеется). (Отдел футбола «СЭ»)
Полное интервью Георгия Джикии