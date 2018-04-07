Георгий Джикия: «Играть против Дзюбы и Смолова очень тяжело»

— У вас есть нелюбимый форвард?

— Не скажу, что не любимый, но есть такие, против которых тяжело. Они неприятны как нападающие, но не как люди.

— Так кто же это?

— Очень сложно против Дзюбы, Смолова.

— А против Салаха?

— Мы с ним не так часто встречаемся. К счастью, наверное (смеется). (Отдел футбола «СЭ»)

Полное интервью Георгия Джикии