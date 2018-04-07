Никита Кучеров набрал 100 очков за сезон

А «Питтсбург» первым в лиге завершил регулярный чемпионат, также набрав 100 очков.

Предпоследний день регулярного чемпионата был не очень большим с точки зрения количества матчей, но очень важным в деле распределения мест в турнирной таблице. «Пингвины» могли обеспечить себе преимущество своего льда в первом раунде, а «Сент-Луис» имел все шансы выбить из кубковой зоны «Колорадо».

Что касается «Тампы», то она продолжает борьбу с «Бостоном» за победу в Атлантическом дивизионе, да и подойти к матчам плей-офф в хорошем настроении «молниям» явно не повредит. В шести предыдущих матчах коллектив Джона Купера четыре раза терпел поражения, и домашняя встреча с не имеющим особой мотивации «Баффало» казалась весьма подходящим способом для поднятия боевого духа. Однако на деле «клинки» проявили отчаянное сопротивление, которое особенно заметно было в начале матча. За первые 10 минут игры команды на двоих забросили пять шайб, а хоккеисты «Сэйбрз» дважды отыгрались после того, как хозяева выходили вперёд. Автором второго гола «молний» стал Никита Кучеров: российский бомбардир не забивал на протяжении четырёх встреч кряду, и порадовал публику хлёстким кистевым броском в ближний угол.

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На старте второй двадцатиминутки после гола Янни Гурда преимущество «Тампы» выросло до двух шайб, но «Баффало» за счёт потрясающей активности у чужих ворот (броски во втором периоде 16 — 5) смог не просто ликвидировать отставание, но и выйти вперёд. В заключительно отрезке «молнии» показали ответный мастер-класс по ликвидации отставания, а автором победного гола «Тампы» стал Брейден Пойнт, на счету которого четыре шайбы в четырёх последних матчах.

Павлу Буре и Сергею Фёдорову. Кучеров помимо гола отметился и голевой передачей, которая стала 100-м очков для россиянина в сезоне. За один матч до конца регулярного чемпионата Никита отстаёт от лидера бомбардирской гонки Коннора Макдэвида на 6 баллов, и реальных шансов догнать капитана «Эдмонтона» у него нет. Тем не менее, Никите есть чем похвастаться: Кучеров обновил личный рекорд результативности и стал шестым российским игроком в истории лиги, добравшимся до отметки в 100 очков. Четырежды это удавалось сделать капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, трижды форварду «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину , дважды — Александру Могильному

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Стоит добавить, что голкипер Андрей Василевский заработал голевую передачу, поучаствовав в голе Виктора Хедмана в пустые ворота, а Янни Гурд установил два рекорда клуба для новичков. Нападающий стал лучшим снайпером среди новобранцев (25 голов), опередив Тайлера Джонсона в сезоне-2013/14, а также превзошёл достижение Брэда Ричардса по голевым передачам (64). «Гурд просто невероятен. За ним очень интересно смотреть, он каждый день играет лучше и лучше», — отметил Никита Кучеров. Заключительный матч регулярного чемпионата «Тампа» проведёт с «Оттавой», и победа в этом матче может принести «молниям» победу в дивизионе.

«Питтсбург» обеспечил преимущество своего льда

Действующий обладатель Кубка Стэнли завершил регулярный чемпионат на день раньше остальных. Последней игрой «Питтсбурга» в 82-матчевом марафоне стала «сухая» домашняя победа над «Оттавой», значение которой было очень велико. «Пингвины» обеспечили себе второе место в Столичном дивизионе, а это значит, что первый раунд Малкин и компания точно начнут дома. Сам Евгений отметился одной результативной передачей, а основными творцами победы стали Сидни Кросби, Фил Кессел (по 2 очка) и голкипер Кейси Десмит (36 сейвов, первый «сухарь» в карьере).

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Для нас было очень важно обеспечить преимущество домашней площадки. Свой лёд — это всегда здорово, мы хорошо играем дома. Хотел бы отметить работу защитников. Если в плей-офф они будут действовать так же самоотверженно, нас ждёт много побед», — отметил Десмит.

«Сент-Луис» обогнал «Колорадо»

Самый важный с турнирной точки зрения матч в игровом дне проходил в Сент-Луисе, где «блюзмены», отстававшие от кубковой зоны на одно очко второй раз за три дня играли с «Чикаго». Четыре поражения подряд в предыдущих матчах — не лучший результат для команды, которая отчаянно нуждалась в очках, но на этот раз Тарасенко и компания смогли добиться желаемых цифр на табло. Главным героем у «музыкантов» стал опытнейший нападающий Патрик Берглунд , оформивший хет-трик в самый нужный момент сезона.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

За счёт этой победы «Сент-Луис» на одно очко опередил «Колорадо» и втиснулся в кубковую восьмёрку. Последний матч регулярного чемпионата «Блюз» будет играть именно с «лавинами», и для обеих команд эта встреча будет матчем жизни и смерти. Стоит добавить, что в состав «Сент-Луиса» вернулся Никита Сошников , не игравший с 21 марта из-за травмы верхней части тела, а игровое время Владимира Тарасенко второй раз за последние четыре матча не достигло 16 минут.

«Анахайм» цепляется за тройку лидеров

«Утки» не хотят выпадать из тройки лидеров Тихоокеанского дивизиона, справедливо считая, что первая «уайлд-кард» даст им меньше шансов на прохождение первого раунда. В домашнем матче с «Далласом» мотивированные калифорнийцы не дали поникшим «звёздам» особых шансов: с первых же минут команда Рэнди Карлайла захватила преимущество, а техасцы лишь эпизодически проявляли характер, стараясь отыграться. Александр Радулов отметился голевой передачей, которая стал для него четвёртым результативным баллом (1+3) в пяти последних играх.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.