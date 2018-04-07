Георгий Джикия: «Поблагодарил Евсеева за победу над „Локомотивом“

— Поблагодарили Вадима Евсеева, с которым работали в «Амкаре», за победу над «Локо»?

— Да. Написал ему, выразив респект за возрожденную интригу в чемпионате. Но он уже, наверное, праздновал, ответил одним словом — «спасибо».

— Сильно удивились результату?

— Эту игру я назвал аферой года. Ограбление по-пермски. Всем ребятам сказал, что они большие молодцы. К сожалению, только номера Оланаре не нашел. (Отдел футбола «СЭ»)

Полное интервью Георгия Джикии