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Георгий Джикия: «Поблагодарил Евсеева за победу над „Локомотивом“
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Георгий Джикия: «Поблагодарил Евсеева за победу над „Локомотивом“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия в интервью «СЭ» заявил, что поблагодарил главного тренера «Амкара» Вадима Евсеева за победу над «Локомотивом» в матче чемпионата России. Джикия назвал результат матча аферой года.
— Поблагодарили Вадима Евсеева, с которым работали в «Амкаре», за победу над «Локо»?
— Да. Написал ему, выразив респект за возрожденную интригу в чемпионате. Но он уже, наверное, праздновал, ответил одним словом — «спасибо».
— Сильно удивились результату?
— Эту игру я назвал аферой года. Ограбление по-пермски. Всем ребятам сказал, что они большие молодцы. К сожалению, только номера Оланаре не нашел. (Отдел футбола «СЭ»)
Полное интервью Георгия Джикии
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