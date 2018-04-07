Леандро Паредес: «Главный пример для подражания в „Зените“ — Иванович»

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес в эксклюзивном интервью «СЭ» назвал одноклубника Бранислава Ивановича примером для подражания. Также он назвал игроков, которые также являются для него авторитетом на поле.

— Когда вас спросили, почему вы не показываете лидерских качеств, вы ответили: «Мне 23 года и предстоит многому еще научиться у старших товарищей». Кого именно имели в виду?

— Думаю, главный пример для подражания в «Зените» — Бранислав Иванович. У него за спиной потрясающая карьера с большим количеством побед, это отличный игрок и человек. Каждый день видеть перед собой такого профессионала и лидера — дорогого стоит.

— Кто вообще является для вас образцом и авторитетом на поле?

— Я играл рядом со многими великими футболистами — Рикельме, Тотти, Де Росси, Месси, — и учился у каждого из них. Все они — образцы для меня. ( Егор БЫЧКОВ

Полностью интервью Паредеса