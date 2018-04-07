Ещё
Леандро Паредес: «Главный пример для подражания в „Зените“ — Иванович»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Леандро Паредес: «Главный пример для подражания в „Зените“ — Иванович» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес в эксклюзивном интервью «СЭ» назвал одноклубника Бранислава Ивановича примером для подражания. Также он назвал игроков, которые также являются для него авторитетом на поле.
— Когда вас спросили, почему вы не показываете лидерских качеств, вы ответили: «Мне 23 года и предстоит многому еще научиться у старших товарищей». Кого именно имели в виду?
— Думаю, главный пример для подражания в «Зените» — Бранислав Иванович. У него за спиной потрясающая карьера с большим количеством побед, это отличный игрок и человек. Каждый день видеть перед собой такого профессионала и лидера — дорогого стоит.
— Кто вообще является для вас образцом и авторитетом на поле?
— Я играл рядом со многими великими футболистами — Рикельме, Тотти, Де Росси, Месси, — и учился у каждого из них. Все они — образцы для меня. (Егор БЫЧКОВ)
Полностью интервью Паредеса
Спорт-Экспресс: последние новости
Павел Колобков: "Всероссийские соревнования показали несгибаемую волю паралимпийцев" М`Биа перебрался из Китая в MLS Георгий Джикия: "Играть против Дзюбы и Смолова очень тяжело"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин с женой попали в больницу26
Скандал в семье Плющенко: сын рассказал о наказаниях20
Нурмагомедов о ситуации вокруг его боя: это сумасшествие4
Знарок прокомментировал поражение от ЦСКА
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума47
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение