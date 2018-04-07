Хаби Алонсо: «Манчестер Сити» реабилитируется в ответном матче с «Ливерпулем»

Бывший футболист «Ливерпуля» Хаби Алонсо отметил, что в противостоянии «красных» и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов еще ничего не решено, несмотря на крупную победу мерсисайдцев в первом матче (3:0).

"Ливерпуль" показал, что способен обыграть кого-угодно, атмосфера на «Энфилде» была потрясающей. Первый тайм был невероятным, забить три гола «Сити»…

Они могут быть довольны своей игрой, но дело еще не сделано. Предстоит сыграть еще 90 минут на стадионе «Сити», и я уверен, что хозяева реабилитируются и легко не будет никому", — цитирует Алонсо Goal.