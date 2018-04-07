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Мбаппе помог вратарю «ПСЖ» отбить пенальти
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Мбаппе помог вратарю «ПСЖ» отбить пенальти 

SPORT24.ru 34 минуты назад
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе помог вратарю Альфонсу Ареола отразить пенальти в гостевом матче 32-го тура чемпионата Франции против «Сент-Этьена» (1:1).
Перед ударом полузащитника «Сент-Этьена» Реми Кабелла с 11-метровой отметки Мбаппе, находясь у бьющего игрока за спиной, пальцем показал Ареола, в какой угол собирается наносить удар соперник. Голкипер воспользовался подсказкой Мбаппе и отбил пенальти. Сразу после этого телевизионным камерам удалось заснять улыбавшегося и не скрывавшего радости 19-летнего нападающего.
К тому моменту «ПСЖ» проигрывал со счетом 0:1, а спустя 10 минут парижане остались в меньшинстве, так как защитник Преснел Кимпембе был удален с поля после второй желтой карточки. Несмотря на это, «ПСЖ» удалось отыграться. Это произошло благодаря автоголу защитника «Сент-Этьена» Матье Дебюши на 92-й минуте.
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