Леандро Паредес: «Знаю об интересе ко мне „Ювентуса“ и „Реала“

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес в эксклюзивном интервью «СЭ» отметил, что знает об интересе к своей персоне со стороны "Реала" и «Ювентуса». Тем не менее, он пока не думает об уходе из российского клуба.

— Вы останетесь в Санкт-Петербурге, если в «Зените» будет другой тренер?

— Повторюсь, я не умею предсказывать будущее и не знаю, что произойдет летом. Сейчас я играю здесь, мне хорошо, я спокоен. У меня нет причин форсировать свой уход.

— Вам известно об интересе к вам «Ювентуса» и «Реала»?

— Да, мне рассказывали об этом. Возникли какие-то новости, мы обсудили их с моим агентом, но ничего конкретного не было. Это обычные вещи в футболе.

— Месяц назад в итальянских СМИ появилась информация, что вы устали от России.

— Как только я услышал об этом, то сразу же сказал, что это ложь. Никогда ничего подобного не обсуждал ни с итальянскими, ни с другими изданиями. Меня все устраивает в Санкт-Петербурге, я всем доволен. ( Егор БЫЧКОВ

Полностью интервью Паредеса