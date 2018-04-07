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CalcioNapoli24: «У „Наполи“ есть пять причин купить у „Зенита“ Паредеса»
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CalcioNapoli24: «У „Наполи“ есть пять причин купить у „Зенита“ Паредеса» 

SPORT24.ru 1 час назад
Итальянское интернет-издание CalcioNapoli24 каждый четверг публикует материал о футболистах, которые могли бы пригодиться «Наполи». В рамках данной рубрики журналисты сайта называют пять причин для приобретенния предложенного ими игрока. В минувший четверг героем рубрики стал полузащитник ”Зенита” Леандро Паредес.
"В ближайшее трансферное окно команду могут покинуть Жоржиньо и/или Амаду Диавара. Именно по этой причине мы предлагаем обратить внимание на Леандро Паредеса.
Первая причина: выносливость. Во время матча он неустанно перемещается по полю: вперед и назад, вправо и влево. Он всегда находится в нужном месте в нужное время.
Вторая причина: опыт. Паредесу только 23 года, но при этом у него уже отличная статистика выступлений. После переезда в Италию из аргентинского «Бока Хуниорс» он провел много матчей за «Эмполи» и «Рому». В его активе есть матчи за сборную Аргентины.
Третья причина: точность. Леандро является специалистом по ударам с дальней дистанции. Обладает умением исполнять штрафные удары. Его удар мощный и непредсказуемый для вратарей. Это очень важное качество, особенно в матчах против закрывающихся команд.
Четвертая причина: видение поля. Идеальный партнер по команде для нападающих. Отдает точные пасы любой сложности и правой, и левой ногой.
Пятая причина: еще недавно он сам говорил, что скучает по Италии. В «Зените» дела идут не лучшим образом — команда занимает четвертое место в турнирной таблице", — отмечается в материале.
Паредес стал игроком «Зенита» летом 2017 года. В составе петербургской команды он принял участие в 33 матчах, в которых забил 5 голов, сделал 8 голевых передач и получил 12 желтых карточек.
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