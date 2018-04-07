Антонио Конте: «В футбол играют игроки, а не тренер»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте отметил, что необходимо разделять ответственность за результат. По его мнению, за игру на поле отвечают футболисты, а не тренер.

— В каждом сезоне нужно разделять ответственность, — цитирует football.london.com Конте. — Это нормально, независимо от того, выигрываете вы или проигрываете. Нужно понимать в чем заключается ответственность каждой стороны — клуба, тренера и игроков. Все просто. Лучший способ — работать, работать и стараться каждый день отдаваться полностью, чтобы изменить ситуацию. Вы прекрасно знаете, что в футбол играют игроки, а не тренер. Тренер может подготовить команду, но затем все зависит от игроков, которые выходят на поле.