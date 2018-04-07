Tuttomercatoweb: «ЦСКА потратил на стартовый состав игры с „Арсеналом“ лишь € 3 млн»

Итальянское интернет-издание Tuttomercatoweb подготовило материал, в котором подсчитало, сколько каждый из участников четвертьфинала Лиги Европы потратил на футболистов, вышедших в стартовом составе в первом матче этой стадии.

В заголовок материала вынесена информация о ЦСКА, который, по подсчетам журналистов издания, потратил на стартовый состав «лишь € 3 млн».

”Чуть больше 3 миллионов евро — столько потратил ЦСКА, чтобы собрать стартовый состав, вышедший на игру с «Арсеналом». Большая часть из этих денег ушла на приобретение Понтуса Вернблума у АЗ. Примерно 400 тысяч евро были отданы за переход в юном возрасте Алана Дзагоева . И это все. В общей сложности — 3,4 млн”, — отмечается в материале.

Ниже приводится список игроков стартового состава ЦСКА. «Вернблум — 3 млн, Дзагоев — 0,4 млн, Акинфеев — 0, А. Березуцкий — 0, Игнашевич — 0, В. Березуцкий — 0, Кучаев — 0, Головин — 0, Натхо — 0, Щенников — 0, Муса — 0».

Наибольшую сумму на приобретение игроков, вышедших в стартовом составе в первом матче 1/4 финала Лиги Европы, потратил соперник ЦСКА — лондонский «Арсенал», обыгравший красно-синих на своем поле со счетом 4:1. Общая сумма — 227,9 млн евро.

Чех — 14 млн, Бельерин — 0, Мустафи — 40 млн, Косельни — 12,5 млн, Монреаль — 10 млн, Мхитарян — 0, Рэмзи — 6,4 млн, Джака — 45 млн, Уилшир — 0, Озил — 47 млн, Ляказетт — 53 млн На втором месте по затратам «Атлетико» — 159,7 млн Далее идут: «РБ Лейпциг» — 87,8 млн, «Марсель» — 82,8 млн, «Лацио» — 63,6 млн, «Спортинг» — 36 млн, «Ред Булл Зальцбург» — 11,2 млн