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Леандро Паредес: «Обидно, что сборная Аргентины будет жить в Бронницах, а не в Санкт-Петербурге»
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Леандро Паредес: «Обидно, что сборная Аргентины будет жить в Бронницах, а не в Санкт-Петербурге» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес в эксклюзивном интервью «СЭ» отметил, что у аргентинских игроков питерского клуба одинаковые шансы попасть в сборную Аргентины на чемпионат мира-2018​. Также он сожалеет, что аргентинская команда будет базироваться во время мирового первенства не в Санкт-Петербурге.
— Вы согласны, что из всех зенитовских аргентинцев у вас самые большие шансы попасть в итоговую заявку Сампаоли?
— Нет, не согласен. Думаю, у Эми (Ригони) и Мати (Краневиттер) шансов ничуть не меньше. В последний год они часто вызывались в сборную и, выходя на поле, показывали хорошую игру, поэтому у них столько же возможностей оказаться на чемпионате мира, сколько и у меня.
— Обидно, что аргентинская сборная будет базироваться в Бронницах, а не в Санкт-Петербурге?
— Конечно! Особенно, для нас, аргентинцев из «Зенита» — мы живем здесь и знаем, как тут хорошо. Нам бы хотелось быть теми, кто примет итоговое решение, но мы не могли повлиять на выбор федерации футбола. (Егор БЫЧКОВ)
Полностью интервью Паредеса
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