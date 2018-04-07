Забавная реакция мальчика на мотогонках покорила Сеть

Родители ради исполнения мечты своего ребенка готовы на многое, ведь восторженная реакция малыша бесценна, а значит можно и горы свернуть, чтобы ребенок был счастлив. Папа героя нашего сегодняшнего ролика исполнил заветную мечту своего сына — побывать на мотогонках Moto GP на трассе в английском графстве Нортгемптоншир. Реакция мальчика на все происходящее была настолько восторженной и искренней, что папа достал телефон и стал снимать сына на видео, а позже выложил ролик в интернет. Видео стало вирусным — многие паблики в социальных сетях, видеоканалы и сами пользователи у себя на страницах стали размещать этот ролик.

В одном только сообществе в Facebook этот ролик посмотрели 55 миллионов раз!

И такая реакция была вполне оправдана. Смотрите сами!

Фото: Shutterstock.com