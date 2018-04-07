Георгий Джикия: «Дзюба хорош в видеоиграх. Победил меня в виртуальном футболе»

Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия в интервью «СЭ» заявил, что находится в хороших отношениях с Артемом Дзюбой . По словам Джикии, они иногда играют в видеоприставку, и Дзюба в виртуальном футболе чуть сильнее.

— Когда вы получили травму, Дзюба вас тепло поддержал в соцсетях. Когда успели с ним так сдружиться?

— Действительно, очень хорошо ладим. Познакомились, естественно, в сборной. Когда первый раз вызвали, Артем очень тепло меня принял. Потрясающий человек с отличным чувством юмора. Как-то провели вечер на сборе за игрой в приставку, слово за слово, и потом общение переросло в дружбу. Наши отношения не зависят от расписания матчей «Спартака», "Зенита" , а теперь «Арсенала» — можем поговорить и вне игр.

— Дзюба лучше играет в приставку или в реальный футбол?

— Ему и то, и другое очень хорошо удается. Но надо признать, что на приставке Артем силен (улыбается).

— Победил вас?

— Да.

— За какие команды рубились?

— Не помню. Были какие-то европейские, что-то типа "Реал" — «Барселона» (улыбается). (Отдел футбола «СЭ»)

Полное интервью Георгия Джикии