Прогноз на матч Арсенал — Уфа: будут ли забитые голы в Туле

«Арсенал» Тула — «Уфа». Прогноз на матч 25-го тура российской Премьер-лиги (07.04.2018, 19:00 мск).

Московский "Спартак" продолжает борьбу в Кубке России, а это значит, что увеличиваются шансы на то, что 6-я команда РФПЛ сможет участвовать в Лиге Европы в следующем сезоне. На эту самую шестую позицию главными претендентами являются тульский «Арсенал» и «Уфа», которые сегодня и встретятся в очной битве. Выделит фаворита в этой встрече очень сложно, но небольшое предпочтение букмекеры всё же отдают тулякам, оценивая их победу коэффициентом 2.41.

Команда

"Уфа"

26:27 "Арсенал"

26:27 "Арсенал" Тула

Тульский «Арсенал» очень бойко начал весеннюю часть сезона, превратившись и борца за выживание в реального претендента на попадание в еврокубки на следующий сезон, и Миодраг Божович заряжает своих подопечных на то, чтобы перехватить у «Уфы» шестое место в таблице Премьер-лиги. В первых двух матчах календарного года туляки выиграли, обыграв сперва дома «Ахмат» (1:0), а затем в гостях «Амкар» (2:0). Но далее команда столкнулась с проблемами и смогла зацепить лишь ничью в домашнем матче с «Ростовом» (2:2), а в прошлом туре «Арсенал» заслуженно проиграл в гостях «Динамо» (1:2), несмотря на то, что вёл в счёте до середины второго тайма. После матча нападающий туляков Артём Дзюба сказал, что это была худшая игра команды этой весной.

Не сыграют: Гиа Григалава, Александру Бурчану, Хабиб Маига и Лука Джорджевич (травмированы).

"Уфа"

"Уфа" Сергея Семака весьма убедительно выглядит после зимней паузы, и это убедило руководство башкирского клуба продлить контракт с молодым специалистом ещё на 2 года. Весеннюю часть сезона уфимцы начали домашней ничьей с прибавившим в игровом плане московским «Динамо» (1:1), после чего были добыты 2 победы кряду — дома был обыгран махачкалинский «Анжи» (3:2), а затем в гостях случилась неожиданная победа над «Краснодаром» (1:0). В прошлые выходные «Уфа» дома играла с "Зенитом" , и в первые полтайма пропустила два года. Команда Семака не сдавалась до последних минут, но сумела забить лишь один ответный гол, проиграв в итоге 1:2.

Где смотреть матч

Телеканал «Наш Футбол» в 18:45 по московскому времени начнёт трансляцию из Тулы о матче «Арсенал» — «Уфа». Также Вы можете оперативно узнавать обо всех событиях поединка в текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

Матчи между «Арсеналом» и «Уфой» никогда ранее не заканчивались вничью, о чём говорит статистика очных противостояний: +3=0-4, разница мячей — 6:8. Хотя в последних трёх матчах уфимцы обыгрывали соперника, причём всухую. В прошлом сезоне «Уфа» обыграла «Арсенал» 2:0 в гостях и 1:0 дома. В нынешнем сезоне команда Сергея Семака также добыла в родных стенах минимальную победу 1:0, благодаря единственному году Игбуна на 77-й минуте матча.

Интересные факты

"Арсенал" забивал в каждом из пяти последних матчей;

"Арсенал" не пропускал в пяти из последних семи домашних матчей чемпионата;

В семи из последних восьми домашних матчах чемпионата «Арсенала» забивалось не более одного гола;

В шести из семи очных встреч «Арсенала» и «Уфы» проходила ставка «Хотя бы одна не забьёт»;

"Уфа" выиграла у «Арсенала» 3 последних очных матча (2:0, 1:0, 1:0);

Полузащитник «Уфы» Иван Пауревич забивал во всех четырёх весенних матчах чемпионата;

Победа в позапрошлом туре над «Краснодаром» прервала 10-матчевую выездную безвыигрышную серию «Уфы»;

Более 84% своих голов в чемпионате «Уфа» забивает во вторых таймах.

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"