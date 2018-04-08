Три передачи Радулова помогли «Далласу» обыграть «Лос-Анджелес» в матче НХЛ 

«Даллас Старз» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе победителей хет-трик оформил Джейми Бенн, также отличился Девин Шор. У хозяев дубль на счету Алекса Мартинеса.
Российский форвард «Далласа» Александр Радулов отдал три результативные передачи.
В параллельном матче «Сан-Хосе Шаркс» дома проиграл «Миннесоте Уайлд» — 3:6.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Лос-Анджелес Кингз" (США, Лос-Анджелес) — «Даллас Старз» (США, Даллас) — 2:4 (0:4, 2:0, 0:0)
0:1 — Шор — 06:41;
0:2 — Бенн (А. Радулов, Линделль) — 08:40;
0:3 — Бенн (А. Радулов, Сегин) — 11:35;
0:4 — Бенн (А. Радулов, Клингберг) — 13:57;
1:4 — Мартинес (Клиффорд, Картер) — 23:42;
2:4 — Мартинес (Амадио, Тоффоли) — 32:27 "Сан-Хосе Шаркс" (США, Сан-Хосе) — «Миннесота Уайлд» (США, Сент-Пол) — 3:6 (2:2, 0:3, 1:1)
0:1 — Бродин (Койл, Эннис) — 10:53;
0:2 — Каллен (Эннис, Бельпедио) — 14:52;
1:2 — Бернс (Серенсен, Уорд) — 15:28;
2:2 — Павелски (Бедкер) — 16:32;
2:3 — Гранлунд (Гринвей, Силер) — 31:19;
2:4 — Цукер (Нидеррайтер, Дамба) — 31:47;
2:5 — Цукер (Нидеррайтер, Бельпедио) — 35:25;
3:5 — Майер (Демело, Бернс) — 58:50 (6x5);
3:6 — Стаал — 59:34 (en)