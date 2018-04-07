Тысяча сибиряков нарядились в весёлые костюмы для карнавала в Шерегеше

Новосибирские лыжники и сноубордисты оделись в карнавальные костюмы для необычного спуска 7 апреля с горы Зелёной в Шерегеше.

«Погода хорошая, настроение хорошее, собирается очень много людей в карнавальных костюмах. У нас больше сотни болельщиков хоккейного клуба «Металлург», много семейных костюмов: драконов, божьих коровок, белых медведей. Есть пушка шестиметровая с людьми в военной форме», — рассказали корреспонденту НГС в оргкомитете Grelka Fest.

В карнавальном спуске с горы участвует около тысячи человек, большинство — из Новокузнецка (примерно 400 человек), многие — из Новосибирска (220 человек) и Кемерово (190 человек).

Через неделю, 14 апреля, на Grelka Fest будет ещё один экстравагантный спуск — лыжницы и сноубордистки нарядятся в купальники и съедут с горы Зелёной. В прошлом году спуск в купальных костюмах был рекордно массовым — в нём участвовали 1500 человек