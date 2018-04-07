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Регби будет популяризироваться среди военнослужащих и силовиков РФ
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Регби будет популяризироваться среди военнослужащих и силовиков РФ 

ТАСС 1 час назад
ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 7 апреля. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Популярность регби в России пока сравнительно невысокая, но в ближайшие годы этот вид спорта получит активное развитие, в том числе благодаря планам его внедрения в армии и силовых структурах. Об этом ТАСС рассказал председатель высшего совета Федерации регби России, руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев.
"Пока регби в нашей стране отстает от основных видов спорта. У нас ведь, конечно, очень любят футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, гандбол и другие виды спорта. Но регби должно выйти на передовые позиции в ближайшие 5-7 лет", — считает он. Для этого, по его словам, создаются необходимые предпосылки.
Он отметил, что появляются академии регби, на базе которых готовится тренерский состав, а данный вид спорта планируется внедрять в вооруженных силах и правоохранительных органах, он получит все большее распространение среди детей в разных регионах. «После первенства мира по футболу нам отдадут целый ряд готовых спортивных комплексов. А площадки для регби и футбола практически одинаковые», — добавил Артемьев.
"Мы создали Академию регби, которая готовит тренеров на юге России, в районе Сочи, Москве, Санкт-Петербурге, такая академия есть в Красноярске, также появится еще в ряде регионов. Учить там будут по европейским стандартам и правилам", — продолжил собеседник. На базе Зеленограда запущен Всероссийский методический центр развития детско-юношеского регби, сотрудники которого начинают ездить по регионам, они будут обучать местных тренеров и заниматься по три года с детскими командами, чтобы они достигали нужного уровня.
"Мы начали возрождать регби в вооруженных силах, в силовых структурах, создавать команды на базе военных училищ. С руководством Минобороны у нас состоялись хорошие встречи. Мы сейчас ездим и делаем презентации, привозим с собой спортивную форму, это имеет большой интерес в военных учреждениях. Считаем, что эта инициатива получит развитие", — полагает глава Федерации регби России.
Говоря о регби, он отметил, что это брутальный вид спорта, который культивирует такие качества, как сила, ловкость, смелость, умение играть в команде. По его словам, планы развития регби в стране нашли поддержку со стороны президента РФ Владимира Путина. «Мы с оптимизмом смотрим в будущее», — резюмировал Артемьев.
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