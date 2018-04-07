Георгий Джикия: «Не ожидал разгрома „Манчестер Сити“, но „Ливерпуль“ очень хорош»

Защитник "Спартака" Георгий Джикия в интервью «СЭ» заявил, что прошлой весной его команда была сильнее. Кроме того, Джикия заявил, что получил удовольствие от четвертьфинала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» (3:0).

— Какой «Спартак» мощнее — этой весной или прошлой?

— Прошлой! Ведь тогда я играл (улыбается). На самом деле, если не брать в расчет матч в Ливерпуле, когда в семь мячей сгорели, то здорово провели осенний отрезок, победили всех конкурентов и набрали хороший ход. И очень не хотели уходить на перерыв. Но сейчас продолжаем в том же духе.

— Когда смотрели матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» испытывали чувство удовлетворения? Раз уж «Сити» три мяча за полчаса пропускает, то что о «Спартаке» говорить. — В смысле «что о „Спартаке“ говорить»? Я получил удовольствие от футбола. Не ожидал такого результата, но нужно признать, что «Ливерпуль» очень хорош. (Отдел футбола «СЭ»)

Полное интервью Георгия Джикии