Джикия рассказал, штрафуют ли в «Спартаке» за лишний вес 

Защитник «Спартака» Георгий Джикия, который продолжает восстанавливаться после травмы, рассказал, что главный тренер Массимо Каррера не штрафует игроков за лишний вес.
«Да, сейчас с этим дело обстоит еще хуже. Стараюсь держаться. Максимум бывает плюс один килограмм, но это нормально в таких условиях.
Свободная одежда? Да я всегда размер побольше беру. Что-то отец заберет, если понравится. У него пузико (смеется).
Джикия рассчитывает сыграть на ЧМ-2018
У Карреры есть определенные требования к футболистам. Каждый знает, сколько должен весить. И нарушений особых нет. Любой может вернуться из отпуска с лишним весом, но Каррера с пониманием к этому относится. Сам играл в футбол, и дает время, чтобы привести себя в порядок.
Фернандо? Ну любит человек покушать. Что тут поделать?
Мое любимое блюдо не хинкали, а сациви (улыбается)», — приводит слова Джикии «Спорт-Экспресс».