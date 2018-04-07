Джикия рассказал, штрафуют ли в «Спартаке» за лишний вес

Защитник «Спартака» Георгий Джикия , который продолжает восстанавливаться после травмы, рассказал, что главный тренер Массимо Каррера не штрафует игроков за лишний вес.

«Да, сейчас с этим дело обстоит еще хуже. Стараюсь держаться. Максимум бывает плюс один килограмм, но это нормально в таких условиях.

Свободная одежда? Да я всегда размер побольше беру. Что-то отец заберет, если понравится. У него пузико (смеется).

Джикия рассчитывает сыграть на ЧМ-2018

У Карреры есть определенные требования к футболистам. Каждый знает, сколько должен весить. И нарушений особых нет. Любой может вернуться из отпуска с лишним весом, но Каррера с пониманием к этому относится. Сам играл в футбол, и дает время, чтобы привести себя в порядок.

Фернандо? Ну любит человек покушать. Что тут поделать?

Мое любимое блюдо не хинкали, а сациви (улыбается)», — приводит слова Джикии «Спорт-Экспресс».