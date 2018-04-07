Будущее главного тренера «Вашингтона» прояснится после плей-офф

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан поделился мнением о работе главного тренера Барри Тротца, чей контракт завершается летом.

«Барри отлично сработал, разобравшись со сложностями в начале сезона. Он хорошо справился с психологией команды. Где-то уступал, где-то нажимал на нужные кнопки в нужное время. Он замечательно поработал в этом чемпионате.

Переговоры о новом контракте с Тротцем? Мы хотим подождать и посмотреть, как завершится весь сезон», — приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ.

Под руководством Тротца «Вашингтон» выходил в плей-офф в каждом из четырех последних сезонов.