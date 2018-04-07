За рядовыми тремя очками: «Барселона» в домашних стенах сыграет с «Леганесом»

«Барселона» — «Леганес»

Стадион: «Камп Ноу» (Барселона, Испания)

Начало матча: 21:45 Арбитр: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао)

В рамках 31-го тура испанской Ла Лиги лидер турнирной таблицы каталонская «Барселона» примет «Леганес». Команды решают разные задачи в чемпионате. Так подопечные Эрнесто Вальверде стараются сохранить преимущество над конкурентами в борьбе за «золото». Что касается «пепинерос», то они располагаются в середине таблицы, далеки от борьбы за место в еврокубках, но и от зоны вылета также, поэтому мотивацию на этот сезон команда практически утратила.

Несмотря на все неутешительные прогнозы, «Барселона» довольно сильно выглядит в нынешнем сезоне как на внутренней арене, так и в Лиге Чемпионов. Непосредственно в чемпионате «сине-гранатовые» идут пока без поражений и заслуженно являются единоличными лидерами, имея в своем активе после 30 туров 76 пунктов при разнице мячей 76:15 и гандикапе от ближайшего преследователя в 9 очков.

В минувшую субботу каталонцы позволили себе потерять очки в Андалусии, сыграв вничью 2:2 с «Севильей». Причем «Барселона» была близка к фиаско, так как еще к 86-й минуте уступала в два мяча. Однако выход на поле «волшебника» Лионеля Месси позволил спастись «сине-гранатовым» от поражения.

Команда Эрнесто Вальверде по-прежнему идет по дистанции чемпионата без поражений. В последний раз «Барселона» проигрывала в Примере 8 апреля прошлого года, проведя с тех пор 38 матчей и выиграв 30 из них. А на своем поле каталонцы не проигрывают с сентября 2016 года, выиграв 26 раз и в пяти случаях сыграв вничью с тех пор.

"Леганес" перед этим туром занимает 14-е место, набрав 36 очков. Не так давно команда боролась за выживание, но сегодня «пепинерос» могут считаться середняком элитного дивизиона. Такая роль стала для подопечных Асьера Гаритано неожиданной, поскольку по своему потенциалу они уступают почти всем прямым конкурентам.

"Леганес" убедительнее в этом сезоне выглядят в родных стенах. Правда, в последнее время команда выигрывает нечасто. Вдали от дома картина вырисовывается не радужная — четыре раза подряд «пепинерос» подписывали капитуляцию. А за десять последних матчей «Леганес» одержал всего две победы и обе в домашних поединках. В 8 из 11 этих матчей, включая четыре последних, он не забивал ни одного гола, тогда как в семи поединках пропускал не менее двух голов. Интересно, что за четыре первых матча на чужом поле в этом сезоне «Леганес» одержал три победы и пропустил всего один гол. Вообще, повторяется история прошлого сезона, когда он также выиграл три из четырех первых выездных матчей, после чего за 15 гостевых встреч набрал лишь пять очков, не победив ни разу.

Интересные факты противостояния «Барселоны» и «Леганеса»:

"Барселона" выиграла все три матча в истории у «Леганеса»

В выездных матчах «Леганес» не может забить в пяти матчах кряду

Беспроигрышная серия каталонцев длится 17 игр В последних пяти матчах «Барселона» забивала больше одного гола

Ориентировочные составы на игру:

"Барселона": тер Штеген — Семеду, Пике, Умтити, Альба, Паулиньо, Ракитич, Дембеле, Коутиньо, Л. Суарес, Месси.

Прогноз на матч «Барселона» — «Леганес»:

"Барселоне" важно как можно скорее решить все вопросы в чемпионате, чтобы можно было полностью сосредоточиться на Лиге Чемпионов. «Леганес» же является домашней командой и сегодня он не способен составить конкуренцию каталонцам на их поле. Так что читается крупная победа «сине-гранатовых».

Не сомневаются в успехе «Барселоны» и букмекеры, принимая ставки на победу хозяев поля с коэффициентом — 1.12. Вероятность другого результата весьма низкая: на ничью, в среднем — 9.00 баллов, а на успех гостей средний коэффициент — 24 балла.