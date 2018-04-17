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ФХР обратилась в IIHF по ситуации со Свечниковым, которого клуб не отпустил в сборную
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ФХР обратилась в IIHF по ситуации со Свечниковым, которого клуб не отпустил в сборную 

ТАСС 50 минут назад
Фото: Газета.Ru
ТАСС, 17 апреля. Федерация хоккея России (ФХР) направила запрос в Международную федерацию хоккея (IIHF) с просьбой о содействии в ситуации с российским нападающим канадского «Бэрри Кольтс» Андреем Свечниковым, которого клуб не отпустил в национальную юниорскую сборную. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.
Официальное письмо также направлено в Канадскую хоккейную ассоциацию.
"12 марта Федерация хоккея России отправила в клуб канадской юниорской лиги «Бэрри Кольтс» вызов в юниорскую сборную России нападающему Андрею Свечникову, — говорится в сообщении пресс-службы. — От клуба в рабочем порядке был получен ответ о том, что он отпустит игрока после окончания плей-офф, что соответствует соглашению между Канадской хоккейной ассоциацией и IIHF. По окончанию выступления команды в кубковом раунде от генерального менеджера «Бэрри Кольтс» в ФХР поступило письмо, заявляющее, что Свечников получил травму верхней части тела, в связи с чем клуб отказывает ФХР в направления игрока в сборную. В настоящий момент Андрей Свечников утверждает, что готов выступать за сборную России на юниорском чемпионате мира в Челябинске, но ему нужно разрешение агента и клуба".
Также сообщается, что нападающий клуба Канадской хоккейной лиги (CHL) «Монктон Уайлдкэтс» Александр Хованов не сможет принять участия в чемпионате мира по состоянию здоровья.
Чемпионат мира по хоккею среди юниоров пройдет в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля. Соревнования будут проходить на ледовых аренах «Трактор» и «Металлург». Полуфинальные матчи и финал состоятся в Челябинске. Сборная России сыграет в группе B (в Челябинске). Соперниками россиян станут сборные Финляндии, Словакии, Чехии и Франции, в группе А (Магнитогорск) сыграют сборные США, Швеции, Канады, Швейцарии и Белоруссии.
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