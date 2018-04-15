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Свечников и Хованов вызваны на ЮЧМ, но в клубах ссылаются на их травмы
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Свечников и Хованов вызваны на ЮЧМ, но в клубах ссылаются на их травмы 

Чемпионат.com 2 часа назад
Нападающие Андрей Свечников и Александр Хованов получили вызов в юниорскую сборную России для участия в домашнем чемпионате мира, который стартует 19 апреля. Об этом рассказал главный тренер команды Александр Зыбин.
«Руководство занимается этим вопросом. Свечников хочет сюда приехать, но руководство его клуба, «Бэрри», говорит, что у него после молодёжного чемпионата мира была травма. Говорят, что они его лечили, но это не отговорка. После января он провёл много игр за команду, много забил и отдал.
С Ховановым то же самое. Звоним его агенту, он пока не отвечает. В клубе говорят, что у него травма. Но они не имеют права его держать — он в плей-офф уже отыграл, его команда вылетела. Он может приехать в расположение сборной.
Когда идёт плей-офф, их, конечно, никто не будет отпускать, но когда клуб проиграл, он должен прилететь сюда. Мы ждём развязки.
Надеемся, они приедут в сборную. Федерация хоккея работает, чтобы они приехали. Вызов в сборную им поступил», — сказал Зыбин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
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