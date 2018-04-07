Прогноз на матч Беневенто — Ювентус: справится ли чемпион с аутсайдером после фиаско в ЛЧ

«Беневенто» — «Ювентус». Прогноз на матч 31-го тура итальянской Серии А (07.04.2018, 16:00 мск).

В матче первого круга «Ювентус» заставил своих болельщиков понервничать в матче с безнадёжным аутсайдером «Беневенто», но всё-таки добыл волевую победу. Теперь команде Массимилиано Аллегри предстоит сыграть с «ведьмами» в их логове. Чемпион подходит к матчу в скверном настроении после фиаско в Лиге чемпионов, но букмекеры уверены, что после этого матча «бьянконери» грустить не будут — победа «Юве» оценивается невысоким коэффициентом 1.26.

Команда

"Ювентус"

70:16 "Беневенто"

24:69 "Беневенто"

Несмотря на своё плачевное турнирное положение, «Беневенто» всё равно не опускает руки, сражаясь в каждом матче. Над футболистами не довлеет напряжение и переживание на результат, поэтому они имеют возможность играть в своё удовольствие с лучшими командами страны, готовясь к Серии Б на следующий сезон. «Ведьмы» явно прибавили в уровне игры за последние пару месяцев, начав бороться даже с сильными соперниками. К примеру, в гостевом матче с «Интером» «красно-жёлтые» держались полтора тайма, но проиграли всё-таки 0:2. Затем было достойное поражение на выезде «Фиорентине» (0:1). После этого «Беневенто» был близок к домашней победе над «Кальяри», но проиграл 1:2, пропустив два гола в компенсированное время матча. Далее было разгромное поражение от «Лацио» (2:6), хотя «ведьмы» выигрывали в Риме до 60-й минуты. В прошлом же туре «Беневенто» сумел крупно переиграть дома «Верону» (3:0), потащив её за собой в низший дивизион.

"Ювентус"

"Ювентус" уверенно двигается к своему седьмому подряд чемпионству, не зная поражений на внутренней арене уже почти 5 месяцев, причём в последних 17-ти турах туринцы потеряли всего лишь 4 очка. Выдерживать такой ритм чемпионской гонки у «Наполи» не получается, поэтому «Юве» уже имеет 4-очковый отрыв от конкурента. В позапрошлом туре «старая синьора» неожиданно оступилась в выездном матче со СПАЛом (0:0), но неделю назад вернулась на тропу побед, одолев дома «Милан» (3:1). Но эти успехи затмились в минувший вторник, когда «Ювентус» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов дома крупно проиграл мадридскому "Реалу" (0:3), практически лишившись шансов на камбек. После этого матча Массимилиано Аллегри намекнул о скором отъезде из Италии.

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

В 15:55 по московскому времени на телеканале «Матч! Футбол 2» начнётся прямая трансляция, посвящённая встрече «Беневенто» и «Ювентуса». Текстовая трансляция этого матча будет доступна на портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Беневенто" и «Ювентус» ранее встречались между собой лишь один раз. Разумеется, это было в матче первого круга нынешнего чемпионата, и туринцы достаточно скромно обыграли аутсайдера со счётом 2:1, причём эта победа была волевой — «ведьмы» выиграли первый тайм, благодаря голу Чичиретти, но после перерыва чемпион ответил точными ударами Игуаина и Куадрадо.

Интересные факты

"Беневенто" обладает худшей обороной в чемпионате — 69 пропущенных голов;

"Беневенто" забил 24 гола в чемпионате. Меньше только у «Сассуоло» (20);

"Беневенто" является самой бескомпромиссной командой в чемпионате — 1 ничья;

"Беневенто" более 70% своих голов в чемпионате забивает во вторых таймах;

"Ювентус" забил 70 голов в чемпионате. Больше только у «Лацио» (73);

"Ювентус" обладает лучшей обороной чемпионата — 16 пропущенных голов;

"Ювентус" имеет 17-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате (+15=2-0, 33:2);

"Ювентус" не пропускал в последних шести выездных матчах чемпионата (+5=1-0, 7:0).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"