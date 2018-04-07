«Реал» готов обменять Иско на Салаха и доплатить «Ливерпулю» 50 млн евро

По информации Diario Gol, «сливочные» предложили за игрока 50 млн евро, а также полузащитника Иско, который провел в этом сезоне 41 матч, забил 7 голов и отдал 8 голевых передач.

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Отмечается, что «сливочные» предложили контракт нападающему сборной Египта с зарплатой в 25 млн евро в год.

В нынешнем сезоне форвард «красных» провел 42 матча, забил 37 голов и отдал 12 голевых передач. Его контракт с «Ливерпулем» действует до 2022 года, а трансферный лист оценивается в 80 млн евро.