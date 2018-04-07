СМИ: Тухель является главным кандидатом на пост тренера «ПСЖ»

Бывший наставник дортмундской «Боруссии» Томас Тухель нынешним летом может возглавить французский «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации ESPN, руководство парижской команды отправит в отставку главного тренера Унаи Эмери из-за неудовлетворительных результатов.

Отмечается, что кандидатуру немецкого специалиста утвердил лично владелец команды эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани.

Парижский клуб в скором времени станет победителем чемпионата Франции, но из Лиги чемпионов «ПСЖ» второй год подряд вылетел на стадии 1/8 финала.

Ранее стало известно, что защитник «ПСЖ» Дани Алвес после победы в Кубке французской лиги стал самым титулованным футболистом в истории.