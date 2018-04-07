Тухель в «Пари Сен-Жермен»: владельцы нашли тренера для Неймара

Арабский владелец французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани определился, кто заменит в будущем году Унаи Эмери на посту главного тренера команды. По сведениям французской прессы, сменщиком испанца станет немец Томас Тухель

Тухель весьма успешно работал ранее с дортмундской «Боруссией», а еще ранее с малоизвестным немецким «Майнцем», напоминает ESPN. Его кандидатуру в этом сезоне рассматривали несколько других ведущих клубов, в том числе в Англии и в Германии. Но, видимо, Тухель нашел общий язык с владельцами «ПСЖ».