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Тухель в «Пари Сен-Жермен»: владельцы нашли тренера для Неймара
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Тухель в «Пари Сен-Жермен»: владельцы нашли тренера для Неймара 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Арабский владелец французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» эмир Катара Тамим бин Хамад Аль-Тани определился, кто заменит в будущем году Унаи Эмери на посту главного тренера команды. По сведениям французской прессы, сменщиком испанца станет немец Томас Тухель.
Как уже сообщали Вести.Ru, президент клуба Нассер Аль-Хелайфи вел переговоры с Антонио Конте ("Челси"), Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Карло Анчелотти (экс-"Бавария") и Луисом Энрике (экс-"Барселона"). При этом кандидатуру последнего лоббировал бразильский лидер «ПСЖ» Неймар, которому, якобы, дали карт-бланш в выборе тренера. Однако, в итоге все поменялось.
Тухель весьма успешно работал ранее с дортмундской «Боруссией», а еще ранее с малоизвестным немецким «Майнцем», напоминает ESPN. Его кандидатуру в этом сезоне рассматривали несколько других ведущих клубов, в том числе в Англии и в Германии. Но, видимо, Тухель нашел общий язык с владельцами «ПСЖ».
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