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Пугачёва сняла на видео приготовление детей к Пасхе
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Пугачёва сняла на видео приготовление детей к Пасхе 

13 Новостей.ru 13 минут назад
Фото: 13 Новостей.ru
Алла Пугачёва остаётся одной из не многих знаменитостей в российском шоу бизнесе, которая трепетно относится к этому светлому празднику. Вместе со своими детьми — Лизой и Гарри, Алла Борисовна красит пасхальные яйца и решила поделиться этим событием с подписчиками в Инстаграм. Стоит отметить, что видео уже посмотрело более 600 тысяч человек и дети Пугачёвой и Галкина уже догоняют своих родителей по известности, что же будет, когда они вырастут?! В последнее время знаменитые дети Аллы Борисовны и Максима Галкина всё чаще появляются на фото и видео, хотя раньше такого не было. Журналистам приходилось чуть ли не следить за звёздной семьёй, чтобы сделать хотя бы пару хороших снимков. Страстная пятница. Красим Пасхальные яйца. A post shared by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) on Apr 6, 2018 at 12:11pm PDT
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