От травинки до кресел: «Ростов-Арена» раскрывает секреты фанатам

Новые фотографии «Ростов-Арена» за один вечер собрали больше пяти тысяч просмотров. Фанатам интересно абсолютно все. Немудрено, ведь это новый дом их любимой команды ФК «Ростов». Комфортабельные раздевалки снискали любовь фанатов и спортсменов. Выполнены помещения в сине-белых тонах. Для удобства размещения продумана и эргономика помещения, и дизайн. Личные тумбы и шкафчики, удобные кожаные кресла — все это поможет спортсменам настроится на игру и победу.

Не обошли вниманием и сопутствующие помещения. Душевые, массажные кабинеты. Все это сверкает чистотой. Здесь цвета пастельные, цветовые акценты выделены желтым и черным.

Конечно больше всего внимания уделили фотографиям поля и новых трибун. На крупных планах можно оценить качество газонного покрытия, видно буквально каждую травинку. Правда некоторые фанаты недоумевают, почему еще не нанесена разметка и нет футбольных ворот. Ведь первый тестовый матч состоится 15 апреля. Торопыгам возражают что нанесение разметки не займет много времени.

Напомним, ФК «Ростов» переедет на новый домашний стадион уже в апреле и там будет готовится к тестовым матчам. 15 апреля «Ростов» встретится с клубом «СКА-Хабаровск», 29 апреля — с «Тосно», 13 мая — с екатеринбургским «Уралом». Загрузка стадиона будет идти по нарастающей, первый матч, 115 апреля, соберет 13000 зрителей, на матч 29 апреля заявлено 25000 человек. А последний тестовый матч соберет полный стадион — 45 000 зрителей