«Амкар» поздравил Селихова с днем рождения 

«Амкар» поздравил своего экс-вратаря, ныне выступающего за "Спартак" Александра Селихова с днем рождения. Сегодня голкиперу исполнилось 24 года.
— С днем рождения экс-вратаря красно-черных Александра Селихова. Побед и титулов, здоровья и удачи, без которой, как известно, в спорте побед не бывает! С днем рождении, друг, — отмечается в сообщении.
#Амкарпоздравляет с днём рождения экс-вратаря красно-чёрных Александра Селихова. Побед и титулов, здоровья и удачи, без которой, как известно, в спорте побед не бывает! С днём рождении, друг! pic.twitter.com/kC7IcbkEga
— FC Amkar (@fc_amkar) 7 апреля 2018 г.