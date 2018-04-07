«Амкар» поздравил Селихова с днем рождения

«Амкар» поздравил своего экс-вратаря, ныне выступающего за "Спартак" Александра Селихова с днем рождения. Сегодня голкиперу исполнилось 24 года.

— С днем рождения экс-вратаря красно-черных Александра Селихова. Побед и титулов, здоровья и удачи, без которой, как известно, в спорте побед не бывает! С днем рождении, друг, — отмечается в сообщении.

#Амкарпоздравляет с днём рождения экс-вратаря красно-чёрных Александра Селихова. Побед и титулов, здоровья и удачи, без которой, как известно, в спорте побед не бывает! С днём рождении, друг! pic.twitter.com/kC7IcbkEga

— FC Amkar (@fc_amkar) 7 апреля 2018 г.