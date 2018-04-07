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«Амкар» поздравил Селихова с днем рождения
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«Амкар» поздравил Селихова с днем рождения 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Амкар» поздравил своего экс-вратаря, ныне выступающего за "Спартак" Александра Селихова с днем рождения. Сегодня голкиперу исполнилось 24 года.
— С днем рождения экс-вратаря красно-черных Александра Селихова. Побед и титулов, здоровья и удачи, без которой, как известно, в спорте побед не бывает! С днем рождении, друг, — отмечается в сообщении.
#Амкарпоздравляет с днём рождения экс-вратаря красно-чёрных Александра Селихова. Побед и титулов, здоровья и удачи, без которой, как известно, в спорте побед не бывает! С днём рождении, друг! pic.twitter.com/kC7IcbkEga
— FC Amkar (@fc_amkar) 7 апреля 2018 г.
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