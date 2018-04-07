Популярность регби в России поднимут благодаря армии и футбольных полей, которые освободятся после чемпионата мира

Популярность регби в России пока сравнительно невысокая, но в ближайшие годы этот вид спорта получит активное развитие, в том числе благодаря планам его внедрения в армии и силовых структурах. Об этом рассказал

"Пока регби в нашей стране отстает от основных видов спорта. У нас ведь, конечно, очень любят футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, гандбол и другие виды спорта. Но регби должно выйти на передовые позиции в ближайшие 5-7 лет", — считает функционер.

Собеседник

отметил, что появляются академии регби, на базе которых готовится тренерский состав, а данный вид спорта планируется внедрять в вооруженных силах и правоохранительных органах , он получит все большее распространение среди детей в разных регионах. «После первенства мира по футболу нам отдадут целый ряд готовых спортивных комплексов. А площадки для регби и футбола практически одинаковые», — добавил Артемьев.