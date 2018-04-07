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Популярность регби в России поднимут благодаря армии и футбольных полей, которые освободятся после чемпионата мира
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Популярность регби в России поднимут благодаря армии и футбольных полей, которые освободятся после чемпионата мира 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Популярность регби в России пока сравнительно невысокая, но в ближайшие годы этот вид спорта получит активное развитие, в том числе благодаря планам его внедрения в армии и силовых структурах. Об этом рассказал
председатель высшего совета Федерации регби России
Игорь Артемьев.
"Пока регби в нашей стране отстает от основных видов спорта. У нас ведь, конечно, очень любят футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, гандбол и другие виды спорта. Но регби должно выйти на передовые позиции в ближайшие 5-7 лет", — считает функционер.
Собеседник
отметил, что появляются академии регби, на базе которых готовится тренерский состав, а данный вид спорта планируется внедрять в вооруженных силах и правоохранительных органах, он получит все большее распространение среди детей в разных регионах. «После первенства мира по футболу нам отдадут целый ряд готовых спортивных комплексов. А площадки для регби и футбола практически одинаковые», — добавил Артемьев.
"Мы начали возрождать регби в вооруженных силах, в силовых структурах, создавать команды на базе военных училищ. С руководством Минобороны у нас состоялись хорошие встречи. Мы сейчас ездим и делаем презентации, привозим с собой спортивную форму, это имеет большой интерес в военных учреждениях. Считаем, что эта инициатива получит развитие", — заключил глава Федерации регби России.
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