Регби в России будет популяризироваться среди военнослужащих и силовиков

— Пока регби в нашей стране отстает от основных видов спорта, — цитирует ТАСС Артемьева. — У нас ведь, конечно, очень любят футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, гандбол и другие виды спорта. Но регби должно выйти на передовые позиции в ближайшие 5-7 лет.

После первенства мира по футболу нам отдадут целый ряд готовых спортивных комплексов. А площадки для регби и футбола практически одинаковые.

Мы создали Академию регби, которая готовит тренеров на юге России, в районе Сочи, Москве, Санкт-Петербурге, такая академия есть в Красноярске, также появится еще в ряде регионов. Учить там будут по европейским стандартам и правилам.