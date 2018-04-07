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Регби в России будет популяризироваться среди военнослужащих и силовиков
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Регби в России будет популяризироваться среди военнослужащих и силовиков 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Председатель высшего совета Федерации регби России, руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев отметил, что популярность регби в России пока сравнительно невысокая. Однако, по его словам, в ближайшие годы этот вид спорта получит активное развитие, в том числе благодаря планам его внедрения в армии и силовых структурах.
— Пока регби в нашей стране отстает от основных видов спорта, — цитирует ТАСС Артемьева. — У нас ведь, конечно, очень любят футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, гандбол и другие виды спорта. Но регби должно выйти на передовые позиции в ближайшие 5-7 лет.
После первенства мира по футболу нам отдадут целый ряд готовых спортивных комплексов. А площадки для регби и футбола практически одинаковые.
Мы создали Академию регби, которая готовит тренеров на юге России, в районе Сочи, Москве, Санкт-Петербурге, такая академия есть в Красноярске, также появится еще в ряде регионов. Учить там будут по европейским стандартам и правилам.
Мы начали возрождать регби в вооруженных силах, в силовых структурах, создавать команды на базе военных училищ. С руководством Минобороны у нас состоялись хорошие встречи. Мы сейчас ездим и делаем презентации, привозим с собой спортивную форму, это имеет большой интерес в военных учреждениях. Считаем, что эта инициатива получит развитие.
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